Москва15 нояВести.Одна пассажирка погибла, еще трое человек, в том числе подросток, госпитализированы в Дагестане после ДТП в Ногайском районе с лошадью, сообщается в MAX-канале МВД республики.
Предварительно, на 89 км трассы Кизляр - Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края 59-летний водитель Lada Granta, сбил лошадь, после, потеряв управление, столкнулся с Volkswagen Jetta.
В результате ДТП 68-летняя пассажирка Lada Granta, жительница Ногайского района, от полученных травм скончалась на местеговорится в сообщении
Водитель автомобиля и еще двое пассажиров в возрасте 14 и 45 лет с различными телесными повреждениями госпитализированы.