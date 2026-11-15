В ДТП с лошадью в Дагестане погибла пассажирка легкового автомобиля, трое ранены

Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с лошадью в Дагестане В ДТП с лошадью в Дагестане погибла пассажирка легкового автомобиля, трое ранены

Москва15 ноя Вести.Одна пассажирка погибла, еще трое человек, в том числе подросток, госпитализированы в Дагестане после ДТП в Ногайском районе с лошадью, сообщается в MAX-канале МВД республики.

Предварительно, на 89 км трассы Кизляр - Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края 59-летний водитель Lada Granta, сбил лошадь, после, потеряв управление, столкнулся с Volkswagen Jetta.

В результате ДТП 68-летняя пассажирка Lada Granta, жительница Ногайского района, от полученных травм скончалась на месте говорится в сообщении

Водитель автомобиля и еще двое пассажиров в возрасте 14 и 45 лет с различными телесными повреждениями госпитализированы.