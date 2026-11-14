Машина столкнулась с коровой на дороге в Дагестане, один человек погиб

Один человек погиб и 3 пострадали при столкновении машины с коровой в Дагестане Машина столкнулась с коровой на дороге в Дагестане, один человек погиб

Москва14 ноя Вести.Вечером в пятницу, 13 ноября, на 42 км дороги Буйнакск – Кизилюрт в Буйнакском районе Дагестана водитель ВАЗ-217050 наехал на корову. В результате погиб один человек, еще трое пострадали, сообщили в МВД по региону.

Отмечается, что за рулем Lada Priora находился 25-летний житель Казбековского района. После столкновения с животным машина перевернулась.

Водитель и двое других пассажиров в возрасте 20 и 24 лет, также жители Казбековского района, доставлены в медицинское учреждение отмечается в сообщении

Еще один 25-летний пассажир получил несовместимые с жизнью травмы.