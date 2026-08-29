На Алтае мотоциклист погиб в ДТП с коровой и легковым автомобилем

Мотоциклист погиб на Алтае, столкнувшись с коровой и легковушкой На Алтае мотоциклист погиб в ДТП с коровой и легковым автомобилем

Москва29 авг Вести.В Республике Алтай мотоциклист погиб в результате наезда на корову и столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщили в МВД республики.

ДТП произошло днем 29 августа вблизи села Кара-Кобы Онгудайского района. По предварительным данным, 36-летний мотоциклист наехал на корову, которая стояла на проезжей части. После этого водителя отбросило на встречный автомобиль.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался водитель мототранспорта говорится в сообщении

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.