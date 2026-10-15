Москва15 октВести.СУ СК по Саратовской области сообщило подробности ДТП, в котором погиб 13-летний пассажир легкового автомобиля. В машине, врезавшейся в дерево в Саратове, находились шесть подростков.
По факту аварии, которая произошла днем 15 октября на Ново-Астраханском шоссе, проводится проверка.
Легковой автомобиль, в котором находились шесть подростков, допустил столкновение с деревом. В результате происшествия один из них погибговорится в публикации ведомства в MAX
Еще пятеро находившихся в салоне несовершеннолетних были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия ДТП, а также обстоятельства, при которых несовершеннолетние находились в транспортном средстве.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заявили в СУ СК по Саратовской области.