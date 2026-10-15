Во врезавшейся в дерево машине в Саратове были 6 подростков, один погиб

Машина с подростками протаранила дерево в Саратове, 5 детей пострадали и 1 погиб Во врезавшейся в дерево машине в Саратове были 6 подростков, один погиб

Москва15 окт Вести.СУ СК по Саратовской области сообщило подробности ДТП, в котором погиб 13-летний пассажир легкового автомобиля. В машине, врезавшейся в дерево в Саратове, находились шесть подростков.

По факту аварии, которая произошла днем 15 октября на Ново-Астраханском шоссе, проводится проверка.

Легковой автомобиль, в котором находились шесть подростков, допустил столкновение с деревом. В результате происшествия один из них погиб говорится в публикации ведомства в MAX

Еще пятеро находившихся в салоне несовершеннолетних были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия ДТП, а также обстоятельства, при которых несовершеннолетние находились в транспортном средстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заявили в СУ СК по Саратовской области.