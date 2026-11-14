За рулем машины, попавшей в смертельное ДТП в Саратове, был 16-летний юноша

При столкновении легковушек в Саратове погибли 2 человека, не менее 4 пострадали За рулем машины, попавшей в смертельное ДТП в Саратове, был 16-летний юноша

Москва14 ноя Вести.В Саратове произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, не менее четырех получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

По предварительной информации, ВАЗ-2114 и Lada Granta столкнулись в 1.20 напротив дома 9 по улице 1-й Строительный проезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры ВАЗ-2114 - мужчины 1998 и 2006 годов рождения с кончались на месте происшествия сказано в сообщении

Не менее четырех человек пострадали.

Уточняется, что за рулем ВАЗ-2114 был 16 летний юноша. Он, а также водитель и пассажиры Lada Granta госпитализированы в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.