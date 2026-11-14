Два человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Саратовской области

В Саратовской области произошло ДТП с двумя погибшими Два человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Саратовской области

Москва14 ноя Вести.Два человека погибли, четверо госпитализированы с травмами в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщил в своем Telegram-канале министр Саратовской области, председателя комитета региональной безопасности Юрий Юрин.

Установлено, что в Ленинском районе на улице Песчано-Уметской столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2114.

В результате ДТП двое мужчин погибли и четверо пострадали. Спасатели деблокировали пострадавших, они госпитализированы написал чиновник

Все обстоятельства произошедшего выясняются.