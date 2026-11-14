Москва14 нояВести.Два человека погибли, четверо госпитализированы с травмами в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщил в своем Telegram-канале министр Саратовской области, председателя комитета региональной безопасности Юрий Юрин.
Установлено, что в Ленинском районе на улице Песчано-Уметской столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2114.
В результате ДТП двое мужчин погибли и четверо пострадали. Спасатели деблокировали пострадавших, они госпитализированынаписал чиновник
Все обстоятельства произошедшего выясняются.