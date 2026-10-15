Во врезавшейся в дерево машине в Саратове погиб подросток

Подросток погиб в машине, врезавшейся в дерево в Саратове Во врезавшейся в дерево машине в Саратове погиб подросток

Москва15 окт Вести.В Саратове полицейские работают на месте ДТП, в котором погиб несовершеннолетний, сообщает областное ГУ МВД в MAX.

Авария произошла сегодня в районе 11 часов на Ново-Астраханском шоссе. Водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением и въехал в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир – мальчик 2012 года рождения погиб на месте говорится в публикации

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. О состоянии водителя автомобиля пока не сообщается.