Москва15 октВести.В Саратове полицейские работают на месте ДТП, в котором погиб несовершеннолетний, сообщает областное ГУ МВД в MAX.
Авария произошла сегодня в районе 11 часов на Ново-Астраханском шоссе. Водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением и въехал в дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир – мальчик 2012 года рождения погиб на местеговорится в публикации
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. О состоянии водителя автомобиля пока не сообщается.