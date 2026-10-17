В Саратовской области перевернулась машина с подростками, погибла девушка

Девушка погибла в перевернувшейся машине с подростками в Саратовской области В Саратовской области перевернулась машина с подростками, погибла девушка

Москва17 окт Вести.В Аркадакском районе Саратовской области полицейские работают на месте ДТП, в котором погибла девушка, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.

По предварительным данным, авария произошла вчера в 22.40 у села Новосельское. За рулем автомобиля Toyota Corolla был 16-летний юноша. Он не справился с управлением, и машина перевернулась.

В результате ДТП пассажир автомашины Toyota Corolla девушка 2010 года рождения (16 лет) погибла говорится в публикации

Водитель доставлен в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.