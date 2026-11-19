Школьница погибла в ДТП в Ульяновской области Девочка-подросток устроила смертельное ДТП в Ульяновской области

Москва19 ноя Вести.В Ульяновской области 16-летняя девочка за рулем автомобиля устроила смертельное ДТП, в результате которого погибла ее несовершеннолетняя пассажирка. Об этом сообщили в УМВД по региону.

ДТП произошло вечером 19 ноября на дороге между селами Нагаево и Сухой Корсун Карсунского района. По предварительным данным, автомобиль "Лада Калина" съехал в кювет и перевернулся. За рулем автомобиля находилась 16-летняя девочка.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир "Лада Калина", девочка 2010 г.р. (16 лет), в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сиденье, скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении

На месте работают сотрудники полиции, организована доследственная проверка.