В Архангельской области произошло смертельное ДТП, девушка врезалась в дерево

Под Архангельском девушка насмерть врезалась в дерево при попытке обгона В Архангельской области произошло смертельное ДТП, девушка врезалась в дерево

Москва13 сен Вести.В Архангельской области автомобиль под управлением девушки врезался в дерево после съезда в кювет. Водитель погибла, сообщает УМВД России по региону.

Происшествие случилось на автодороге Вельск – Комсомольский 12 сентября. Девушка пыталась обогнать попутный транспорт, однако не справилась с управлением.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте написано в канале министерства

В настоящее время ведется установление всех обстоятельств случившегося.