Москва13 сенВести.В Архангельской области автомобиль под управлением девушки врезался в дерево после съезда в кювет. Водитель погибла, сообщает УМВД России по региону.
Происшествие случилось на автодороге Вельск – Комсомольский 12 сентября. Девушка пыталась обогнать попутный транспорт, однако не справилась с управлением.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных травм скончалась на местенаписано в канале министерства
В настоящее время ведется установление всех обстоятельств случившегося.