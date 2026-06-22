Пятеро человек, включая двоих детей, погибли в ДТП в Архангельской области

ДТП в Архангельской области: пятеро человек, включая двоих детей, погибли Пятеро человек, включая двоих детей, погибли в ДТП в Архангельской области

Москва22 июн Вести.В Архангельской области в результате дорожно-транспортного происшествия пятеро человек погибли и двое получили травмы. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Авария случилась 21 июня в 22.50 местного времени в Плесецком муниципальном округе на автодороге федерального значения А-215 в районе населенного пункта Шелекса.

Произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В ДТП пострадали семь человек, из них пять человек погибли, в том числе двое детей, двое человек госпитализированы говорится в сообщении на официальном сайте ведомства

В МЧС уточнили, что эти данные являются оперативной информацией, возможны уточнения.