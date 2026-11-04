Москва4 нояВести.В Костромской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП, жертвой которого стала пассажирка легкового автомобиля, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Авария произошла ночью 4 ноября в городе Мантурово. По предварительным данным, нетрезвый 18-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.
В результате происшествия 19-летняя пассажирка погибла на месте, водитель и трое других пассажиров с травмами госпитализированы в медицинскую организациюговорится в сообщении
По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.