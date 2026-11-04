Девушка погибла в ДТП на костромской трассе

Пассажирка легковушки погибла в пьяном ДТП под Костромой Девушка погибла в ДТП на костромской трассе

Москва4 ноя Вести.В Костромской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП, жертвой которого стала пассажирка легкового автомобиля, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Авария произошла ночью 4 ноября в городе Мантурово. По предварительным данным, нетрезвый 18-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

В результате происшествия 19-летняя пассажирка погибла на месте, водитель и трое других пассажиров с травмами госпитализированы в медицинскую организацию говорится в сообщении

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.