Москва3 нояВести.В Костромской области заключен под стражу 21-летний местный житель по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подробности в MAX сообщает прокуратура региона.
По материалам следствия, ночью 1 ноября 2026 года в Костромском районе на 48-м км автодороги "Кострома - Сандогора" пьяный 21-летний водитель мотоцикла "Урал" потерял управление, транспортное средство опрокинулось.
В результате происшествия 14-летний пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован, от которых впоследствии скончалсяговорится в сообщении
Прокуратура Костромского района контролирует расследование уголовного дела. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.