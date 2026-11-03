В Костромской области арестован обвиняемый в гибели подростка мотоциклист

В Костромской области по факту смертельного ДТП арестован мотоциклист В Костромской области арестован обвиняемый в гибели подростка мотоциклист

Москва3 ноя Вести.В Костромской области заключен под стражу 21-летний местный житель по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подробности в MAX сообщает прокуратура региона.

По материалам следствия, ночью 1 ноября 2026 года в Костромском районе на 48-м км автодороги "Кострома - Сандогора" пьяный 21-летний водитель мотоцикла "Урал" потерял управление, транспортное средство опрокинулось.

В результате происшествия 14-летний пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован, от которых впоследствии скончался говорится в сообщении

Прокуратура Костромского района контролирует расследование уголовного дела. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.