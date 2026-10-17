В Ростовской области водитель сбил мотоциклиста и угнал машину, чтобы сбежать

Житель Ростовской области угнал машину, чтобы сбежать с места смертельного ДТП В Ростовской области водитель сбил мотоциклиста и угнал машину, чтобы сбежать

Москва17 окт Вести.В хуторе Камышный Ростовской области водитель на Opel Astra наехал на мотоцикл "Урал" и скрылся с места ДТП на угнанной машине. В результате аварии два человека пострадали, один погиб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону в MAX.

Водитель легковушки задержан, в отношении него усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 166 и 264 УК РФ.

Сотрудники полиции установили, что в результате аварии два человека пострадали, а один погиб – водитель и пассажиры мотоцикла. Автомобиль Opel Astra перевернулся, а его водитель – виновник – скрылся отмечается в сообщении

Выяснилось, что ранее судимый 39-летний житель хутора Гапкин был в состоянии алкогольного опьянения. Когда он наехал на мотоцикл, он испугался и скрылся. Мужчина угнал незапертую машину и уехал домой.

Автомобиль изъят и возвращен владельцу.

Расследование продолжается.