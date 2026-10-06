Жителя Нижнего Новгорода осудили на 11 лет за ДТП со смертельным исходом Суд Нижнего Новгорода приговорил мужчину к 11 годам колонии за смертельное ДТП

Москва6 окт Вести.Суд в Нижнем Новгороде приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция России.

Трагедия произошла 7 июня, когда на Борском мосту автомобиль столкнулся с мотоциклом. Его водитель погиб, а пассажирка была тяжело травмирована.

Суд назначил фигуранту 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима написано в канале ГАИ

Уточняется, что сам фигурант скрылся с места ДТП и попытался уничтожить свой автомобиль путем поджога. Машина была найдена в лесном массиве.

Но позже водителя авто удалось задержать. С тех пор он находился под арестом.