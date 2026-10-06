Москва6 октВести.Суд в Нижнем Новгороде приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция России.
Трагедия произошла 7 июня, когда на Борском мосту автомобиль столкнулся с мотоциклом. Его водитель погиб, а пассажирка была тяжело травмирована.
Суд назначил фигуранту 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режиманаписано в канале ГАИ
Уточняется, что сам фигурант скрылся с места ДТП и попытался уничтожить свой автомобиль путем поджога. Машина была найдена в лесном массиве.
Но позже водителя авто удалось задержать. С тех пор он находился под арестом.