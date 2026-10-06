Виновника ДТП с погибшим с 7 пострадавшими в Кузбассе отправили в колонию

В Кузбассе виновника смертельного ДТП приговорили к 7,5 годам колонии Виновника ДТП с погибшим с 7 пострадавшими в Кузбассе отправили в колонию

Москва6 окт Вести.Суд в Новокузнецке приговорил 62-летнего местного жителя к 7,5 годам колонии за совершение ДТП, в котором погиб один человек и еще семеро пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло в сентябре 2025 года на 15-м километре трассы Новокузнецк – мыски – Междуреченск в районе поселка Боровково. Здесь столкнулись "Рено Дастер", "Ситроен" и "Сузуки".

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 7 человек – водитель "Рено" и два его пассажира, а также водитель "Ситроен" и пассажиры "Сузуки". Одна из пострадавших, 46-летняя пассажирка "Рено", спустя 2 суток после ДТП скончалась в больнице сказано в сообщении

Установлено, что смертельную аварию спровоцировал

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Его приговорили к 7,5 годам колонии-поселения. Также осужденный обязан возместить потерпевшим моральный вред на общую сумму 2,8 миллиона рублей.