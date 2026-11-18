На Урале с виновника смертельного ДТП взыскано более 1,7 млн рублей На Урале суд обязал виновника смертельного ДТП содержать сына погибшего

Москва18 ноя Вести.В Ревде Свердловской области по решению суда с виновника смертельного ДТП взыскано более 1,7 млн рублей. Также мужчину обязали содержать сына погибшего. Об этом сообщает канал региональных судов в MAX.

По материалам следствия, 29 июля 2025 года в Екатеринбурге произошло столкновение автомобиля Hyundai Accent и мотоцикла Yamaha YZF-R6. Водитель автомашины при развороте вне перекрестка не предоставил преимущество мотоциклу. В результате его водитель погиб.

В декабре 2025 года Октябрьский районный суд назначил автомобилисту наказание в виде принудительных работ. Истец обратилась в суд с иском о возмещении компенсации морального вреда и выплат на ребенка.

Суд удовлетворил требования в полном объеме говорится в мессенджере

С ответчика взыскали единовременную выплату в размере почти 300 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, а также ежемесячные платежи в размере 19 588,98 рублей до достижения ребенком погибшего 18 лет (до 23 лет при обучении в очной форме).