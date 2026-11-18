Москва18 нояВести.В Ревде Свердловской области по решению суда с виновника смертельного ДТП взыскано более 1,7 млн рублей. Также мужчину обязали содержать сына погибшего. Об этом сообщает канал региональных судов в MAX.
По материалам следствия, 29 июля 2025 года в Екатеринбурге произошло столкновение автомобиля Hyundai Accent и мотоцикла Yamaha YZF-R6. Водитель автомашины при развороте вне перекрестка не предоставил преимущество мотоциклу. В результате его водитель погиб.
В декабре 2025 года Октябрьский районный суд назначил автомобилисту наказание в виде принудительных работ. Истец обратилась в суд с иском о возмещении компенсации морального вреда и выплат на ребенка.
Суд удовлетворил требования в полном объемеговорится в мессенджере
С ответчика взыскали единовременную выплату в размере почти 300 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, а также ежемесячные платежи в размере 19 588,98 рублей до достижения ребенком погибшего 18 лет (до 23 лет при обучении в очной форме).