Шестимесячный малыш погиб в Свердловской области, выпав из машины

Младенец погиб, выпав из автомобиля во время ДТП в Свердловской области Шестимесячный малыш погиб в Свердловской области, выпав из машины

Москва17 авг Вести.В понедельник, 17 августа, в Пышминском районе Свердловской области произошло ДТП, жертвой которого стал 6-месячный малыш. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла на 184-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, за рулем автомобиля Exeed находился житель ХМАО 1991 года рождения.

Следуя со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, (он – ред.) выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль над управлением транспортного средства, съехал с проезжей части и опрокинулся сказано в сообщении

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель, его супруга и их трехлетний сын. Второй ребенок – шестимесячный ребенок - вылетел из салона при опрокидывании. Он погиб на месте до приезда скорой помощи.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Назначено проведение расследования инцидента.