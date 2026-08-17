Москва17 авгВести.В понедельник, 17 августа, в Пышминском районе Свердловской области произошло ДТП, жертвой которого стал 6-месячный малыш. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Трагедия произошла на 184-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, за рулем автомобиля Exeed находился житель ХМАО 1991 года рождения.
Следуя со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, (он – ред.) выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль над управлением транспортного средства, съехал с проезжей части и опрокинулсясказано в сообщении
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель, его супруга и их трехлетний сын. Второй ребенок – шестимесячный ребенок - вылетел из салона при опрокидывании. Он погиб на месте до приезда скорой помощи.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Назначено проведение расследования инцидента.