В Екатеринбурге повторно севшего за руль пьяным водителя оштрафовали на 10,7 млн Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 10,7 млн рублей за повторную пьяную езду

Москва13 ноя Вести.В Екатеринбурге суд приговорил местного жителя 2000 года рождения к штрафу свыше 10,7 миллиона рублей за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области на платформе MAX.

По данным суда, 12 сентября 2026 года фигурант сел за руль автомобиля Citroen C4 пьяным, создавая угрозу для других участников дорожного движения. На улице Репина его остановили инспекторы ДПС и отстранили от управления транспортным средством. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Отмечается, что в ноябре 2022 года его уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Вину в новом деле он признал полностью.

Помимо штрафа в размере годового дохода - свыше 10,7 миллиона рублей - суд на 2 года 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга назначил Кириллу Каралупе наказание в виде штрафа в размере дохода осужденного за 1 год, а именно в сумме свыше 10,7 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев говорится в публикации

Приговор пока не вступил в законную силу.