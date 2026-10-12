Москва12 октВести.Верховный суд (ВС) России признал незаконным лишение водительских прав, если человек не находился за рулем в момент остановки автомобиля сотрудниками ДПС, сообщает ТАСС, ознакомившееся с решением суда по жалобе жителя Нижегородской области Александра Коткова.
Инцидент произошел 30 апреля 2025 года в Нижнем Новгороде. Котков в тот день ехал в своем автомобиле, за рулем которого находился его знакомый. После остановки машины сотрудниками ДПС водитель скрылся с места, а находившийся в состоянии опьянения Котков по требованию инспекторов пересел на водительское место, чтобы заглушить двигатель. В результате владельца машины признали виновным в невыполнении требования пройти медицинское освидетельствование, оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.
Верховный суд указал, что нижестоящие инстанции не проверили, почему инспекторы не помешали Коткову сесть за руль машины, если у них было основание считать, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения – это при том, что один из сотрудников ДПС находится около водительской двери и в "непосредственной близости" от владельца автомобиля.
Показания свидетелей и записи камер наружного наблюдения, по мнению суда, подтверждают версию Коткова.
Согласно постановлению ВС, решения Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода и Первого кассационного суда общей юрисдикции отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
Ранее Верховный суд отменил лишение прав водителя из Новокузнецка, использовавшего магнитные рамки на госномерах.