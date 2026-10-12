Верховный суд РФ признал незаконным лишение прав водителя, не сидевшего за рулем Верховный суд РФ запретил лишать прав водителя, которого не было за рулем

Москва12 окт Вести.Верховный суд (ВС) России признал незаконным лишение водительских прав, если человек не находился за рулем в момент остановки автомобиля сотрудниками ДПС, сообщает ТАСС, ознакомившееся с решением суда по жалобе жителя Нижегородской области Александра Коткова.

Инцидент произошел 30 апреля 2025 года в Нижнем Новгороде. Котков в тот день ехал в своем автомобиле, за рулем которого находился его знакомый. После остановки машины сотрудниками ДПС водитель скрылся с места, а находившийся в состоянии опьянения Котков по требованию инспекторов пересел на водительское место, чтобы заглушить двигатель. В результате владельца машины признали виновным в невыполнении требования пройти медицинское освидетельствование, оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.

Верховный суд указал, что нижестоящие инстанции не проверили, почему инспекторы не помешали Коткову сесть за руль машины, если у них было основание считать, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения – это при том, что один из сотрудников ДПС находится около водительской двери и в "непосредственной близости" от владельца автомобиля.

Показания свидетелей и записи камер наружного наблюдения, по мнению суда, подтверждают версию Коткова.

Согласно постановлению ВС, решения Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода и Первого кассационного суда общей юрисдикции отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Ранее Верховный суд отменил лишение прав водителя из Новокузнецка, использовавшего магнитные рамки на госномерах.