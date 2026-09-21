Москва21 сенВести.Верховный суд признал невиновным владельца автомобиля Infiniti QX60, которого ранее оштрафовали на 2500 рублей за неоплату парковки. Штраф был отменен, сообщает РИА НовостиРИА Новости.
Случай произошел в сентябре 2025 года.
Автолюбитель утверждал, что оплатил парковочное место с последующим продлением. Однако суды трех инстанций признавали его виновным, утверждая, что 19-минутный период между этими двумя сессиями парковки оплачен не был.
Мужчина довел дело до Верховного суда, который встал на его сторону. Высшая судебная инстанция отменила решения по делу и вернула его на новое рассмотрение в суд первой инстанции.