Владелец Infiniti добился отмены штрафа за неоплаченную парковку Верховный суд отменил жителю Казани штраф в 2500 руб. за неоплаченную парковку

Москва21 сен Вести.Верховный суд признал невиновным владельца автомобиля Infiniti QX60, которого ранее оштрафовали на 2500 рублей за неоплату парковки. Штраф был отменен, сообщает РИА НовостиРИА Новости.

Случай произошел в сентябре 2025 года.

Автолюбитель утверждал, что оплатил парковочное место с последующим продлением. Однако суды трех инстанций признавали его виновным, утверждая, что 19-минутный период между этими двумя сессиями парковки оплачен не был.

Мужчина довел дело до Верховного суда, который встал на его сторону. Высшая судебная инстанция отменила решения по делу и вернула его на новое рассмотрение в суд первой инстанции.