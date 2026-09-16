Нижегородец остался без автомобиля из-за нежелания оплачивать штрафы ГИБДД У нижегородца за неуплату штрафов ГИБДД изъяли автомобиль

Москва16 сен Вести.Житель Нижнего Новгорода лишился автомобиля Lada Granta – его изъяли судебные приставы из-за неуплаты штрафов ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

У судебных приставов накопилось более 100 исполнительных производств на данного гражданина. Общая сумма неуплаченных штрафов составляет 134 тысячи рублей. Но из-за уклонения от оплаты долга было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 150 тысяч рублей.

Кроме того, нежелание нести ответственность за совершенные нарушения правил обернулось для мужчины лишением автомобиля Lada Granta отмечается в публикации

На дороге должника остановили сотрудники Госавтоинспекции и сообщили об этом судебным приставам. Те оперативно приехали, арестовали автомобиль неплательщика и передали транспортное средство на ответственное хранение в специализированную организацию.

Если владелец не оплатит задолженность в течение 10 дней, машина будет направлена на реализацию в счет погашения долга, указали в пресс-службе.