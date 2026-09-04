Москва4 сенВести.Стоящим в очередях на АЗС водителям разрешили не пристегиваться в очередях на АЗС. Об этом написала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем канале в MAX.
Уже вынесенные постановления об административных штрафах за подобные нарушения, которые зафиксировали камеры наблюдения, будут отменены.
Руководством Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области принято решение о непривлечении к административной ответственности автомобилистов в данных ситуацияхпояснила Волк
Для отмены штрафа гражданам необходимо обратиться в ГИБДД.