Москва29 июл Вести.Верховный суд РФ запретил "автоматическое" выписывание штрафа нарушителям, если в процессе фиксации правонарушения использовались ручные камеры.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на постановление ВС по жалобе водителя из Саратовской области Андрея Рожкова. Мужчина припарковался в неположенном месте, и ему пришел штраф по почте без составления протокола, как при процедуре автоматической фиксации с камер.

Нарушение зафиксировал инспектор Регионального навигационно-информационного центра с помощью планшета модели "Паркнет-М"

Рожков обжаловал решение, аргументировав свою позицию тем, что сотрудник ГИБДД обязан был при рассмотрении видео составить протокол и вручить его лично, так как наручная камера не ведет автоматической записи.

Верховный суд занял позицию водителя, сославшись на собственное постановление пленума 2019 года. В нем сказано, что оператор не должен воздействовать на камеру и она должна быть размещена в стационарном положении на столбе, опоре или внутри машины.

Ранее ВС подтвердил право водителей не возить с собой бумажный полис ОСАГО.