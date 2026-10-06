Москва6 октВести.Верховный суд России отменил решение нижестоящей инстанции в отношении водителя из Новокузнецка, лишенного прав за использование магнитных рамок для госномеров. Об этом сообщает РАПСИ.
В результате было установлено, что мужчина использовал их исключительно для крепления и не закрывал знаки на табличке, то есть не препятствовал " идентификации государственного регистрационного знака".
Также ВС напомнил, что ГОСТ Р 50577-2018 допускает крепление номеров с помощью рамок и не запрещает применение магнитных конструкций при соблюдении всех требований.
Дело об административных правонарушениях в отношении мужчины прекращено.