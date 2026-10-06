Верховный суд отменил лишение прав водителя за магнитные рамки на госномерах Верховный суд оправдал водителя, лишенного прав за магнитные рамки на госномерах

Москва6 окт Вести.Верховный суд России отменил решение нижестоящей инстанции в отношении водителя из Новокузнецка, лишенного прав за использование магнитных рамок для госномеров. Об этом сообщает РАПСИ.

В результате было установлено, что мужчина использовал их исключительно для крепления и не закрывал знаки на табличке, то есть не препятствовал " идентификации государственного регистрационного знака".

Также ВС напомнил, что ГОСТ Р 50577-2018 допускает крепление номеров с помощью рамок и не запрещает применение магнитных конструкций при соблюдении всех требований.

Дело об административных правонарушениях в отношении мужчины прекращено.