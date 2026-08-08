ВС разъяснил, что только за магнитную рамку лишать прав нельзя Верховный суд разъяснил правила наказания водителей с магнитными рамками

Москва8 авг Вести.Верховный суд разъяснил, что использование магнитных рамок для крепления автомобильных номеров само по себе не является основанием для привлечения к ответственности и лишения прав. Такое разъяснение содержится в ответе ВС РФ депутату Государственной думы Ярославу Нилову, который тот опубликовал в своем Telegram-канале, сообщает издание РБК.

В суде пояснили, что ответственность наступает только в том случае, если установленное на автомобиле устройство позволяет скрыть или изменить государственный номер либо затруднить его идентификацию – например, если речь идет о шторках или электромагнитах. При этом сама конструкция рамки или способ крепления номера не являются основанием для наказания, если они не мешают прочитать регистрационный знак.

Какая-либо конкретная конструкция либо способ крепления государственного регистрационного знака сами по себе не относятся к таким устройствам говорится в письме ВС

Верховный суд также планирует отдельно разъяснить практику по таким делам в одном из обзоров.

Поводом для обращения Нилова в Верховный суд послужили участившиеся случаи лишения прав водителей за магнитные рамки. В МВД ранее уже разъясняли, что такие крепления не запрещены, если они не мешают считыванию номера.

За установку или использование устройств, позволяющих скрыть или изменить номер, предусмотрена ответственность по части 2.1 статьи 12.2 КоАП – лишение прав на срок от одного года до полутора лет с конфискацией таких устройств. При этом для привлечения к ответственности необязательно, чтобы водитель успел воспользоваться устройством: достаточно того, что оно позволяет скрыть, изменить номер или затруднить его идентификацию.