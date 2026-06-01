Путин разрешил судьям Верховного суда пользоваться автомобилями с мигалкой Путин предоставил Верховному суду России право на мигалки для автомобилей

Москва1 июн Вести.Верховный суд России включен в перечень государственных структур, чьи автомобили могут оснащаться проблесковыми маячками.

Соответствующий указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ расширяет перечень ведомств, транспортные средства которых имеют право на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Речь идет об автомобилях без специальной окраски.

При этом Верховному суду разрешено оборудовать мигалками не более пяти машин. Аналогичный по количеству автопарка с проблесковыми маячками параметр предусмотрен для служебных машин МИД России.

Таким образом, Верховный суд становится одним из ведомств с наименьшим количеством транспортных средств, оснащенных мигалками.

Меньше автомобилей с подобными устройствами только у транспорта, закрепленного за Счетной палатой, Конституционным судом, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, Главным управлением по спецпроектам, Росфинмониторингом, ФСИН, ФССП, Роскосмосом и Российской академией наук. У каждого из этих ведомств автопарк с мигалками ограничен одной машиной.

Летом 2025 года Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание для водителей, которые не пропускают спецтранспорт.