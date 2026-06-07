Депутат Нилов: водителей нельзя наказывать за магнитные рамки для номеров

Водителей нельзя наказывать за магнитные рамки для номеров, заявили в ГД Депутат Нилов: водителей нельзя наказывать за магнитные рамки для номеров

Москва7 июн Вести.Водителей нельзя наказывать за магнитные рамки для номеров, их использование не противоречит закону, данную позицию подтвердили в МВД РФ. Об этом рассказал председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, встречаются случаи, когда правоохранители на местах неправильно трактуют эту норму.

Магнитные рамки использовать можно. Есть официальный ответ МВД, со ссылкой на позицию Конституционного суда, что да, магнитные рамки можно использовать. Они не позволяют во время движения видоизменять государственный регистрационный номер, то есть прятаться. Автомобиль, когда припаркован, когда он не двигается, автомобиль может стоять и без номеров, и с искаженными номерами. Это не является правонарушением сказал он в интервью ТАСС

Депутат подчеркнул, что правонарушением является сокрытие номеров во время движения и управление транспортным средством с подложным номером.

"Кто-то бумажку, кто-то листик [прикрепил], шторки, номер откидной - это все является правонарушением, и за это предусмотрена серьезная ответственность лишение права управления транспортным средством. Магниты под это не подпадают", - сказал он.

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