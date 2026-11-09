В Челябинске мужчину приговорили к сроку за пьяную езду на электровелосипеде Пьяного электровелосипедиста осудили в Челябинске

Москва9 ноя Вести.К заключению в колонии приговорили жителя Челябинска, который ездил на электровелосипеде в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет прокуратура Челябинской области в MAX.

Советский районный суд г. Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ говорится в сообщении

По данным инстанции, подсудимый, ранее уже получивший административное наказание за пьяную езду, в июне 2026 года катался на электровелосипеде, находясь в состоянии опьянения.

Суд приговорил мужчину к одному году заключения в исправительной колонии строгого режима, с лишением права управления транспортными средствами в течение двух лет.