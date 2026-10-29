Житель Челябинской области получил 14 лет за сбор данных для Украины Суд приговорил жителя Челябинской области к 14 годам за государственную измену

Москва29 окт Вести.Жителя Челябинской области приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ РФ.

Отмечается, что мужчина 1979 года рождения собирал для Украины сведения, в том числе о перемещении военной техники по региону. В декабре 2025 года он вышел на связь с представителем украинского военизированного объединения, запрещенного в России. По его указанию южноуралец вел сбор информации, проводил рекогносцировку транспортных объектов и готовил данные о том, как через Челябинскую область идут железнодорожные составы с военной техникой.

Судебной инстанцией фигурант приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания первых четырех лет в тюрьме, оставшейся части - в колонии строгого режима, ограничению свободы сроком на 1 год говорится в публикации

Приговор вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга по статье 275 УК РФ (государственная измена). В силу он пока не вступил.