ФСБ: жителя Запорожской области приговорили к 14 годам колонии за работу на ВСУ

Житель Запорожской области осужден на 14 лет тюрьмы за передачу данных ВСУ ФСБ: жителя Запорожской области приговорили к 14 годам колонии за работу на ВСУ

Москва15 окт Вести.Жителя Запорожской области приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену и передачу информации о российской армии Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Запорожской области.

Согласно сообщению, житель села Матвеевка Веселовского округа Запорожской области 1973 года рождения по результатам рассмотрения в суде уголовного дела "признан виновным в инкриминированном деянии и приговорен к 14 годам лишения свободы". Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.

По данным УФСБ, осужденный собирал сведения о местах дислокации личного состава и техники российской военнослужащих и передавал их Украине.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил отца и дочь к 18 и 7 годам лишения свободы соответственно за госизмену и участие в деятельности террористической организации.