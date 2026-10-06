Амурчанин повторно сел за руль пьяным, попал в ДТП и стал фигурантом дела

Житель Приамурья пойдет под суд за повторную нетрезвую езду, повлекшую ДТП Амурчанин повторно сел за руль пьяным, попал в ДТП и стал фигурантом дела

Москва6 окт Вести.Житель поселка Орлиный 39 лет предстанет перед судом по обвинению в управлении авто в состоянии опьянения при ранее назначенном административном наказании, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.

Мужчина ранее привлекался за нетрезвое вождение: суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей и лишил прав на 1 год 6 месяцев.

20 апреля 2026 года мужчина вновь сел за руль Nissan Tiida в нетрезвом виде и направлялся в сторону Свободного. На 129‑м км трассы Благовещенск — Свободный он не справился с управлением — машина съехала с дороги и опрокинулась. После ДТП амурчанина госпитализировали в Свободненскую больницу, где его опросили сотрудники Госавтоинспекции. У мужчины не было водительского удостоверения, а признаки опьянения подтвердило медосвидетельствование написали в пресс-службе

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Материалы дела переданы в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.