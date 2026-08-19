Лишенный прав за пьяное вождение камчадал попал в ДТП нетрезвым и будет осужден

Житель Камчатки пойдет под суд за повторное нетрезвое вождение Лишенный прав за пьяное вождение камчадал попал в ДТП нетрезвым и будет осужден

Москва19 авг Вести.Житель Усть-Большерецкого района 36 лет предстанет перед судом за повторное нетрезвое вождение, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

По версии дознания, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и поехал в сторону поселка Октябрьский. В пути он не справился с управлением, вследствие чего машина съехала с трассы и опрокинулась отметили в пресс-службе

Камчадал ранее несколько раз привлекался к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования и был лишен права управления транспортными средствами.

С предъявленным обвинением мужчина не согласился.

Уголовное дело направлено в Усть-Большерецкий районный суд для рассмотрения по существу.