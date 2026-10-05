Москва5 октВести.Житель Тигильского района Камчатского края 30 лет предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в мессенджере МАХ.
В июне фигурант и его сожительница поехали в село Воямполка, чтобы навестить мать мужчины и порыбачить.
Во время совместного отдыха между парой произошел конфликт. Нетрезвый фигурант разозлился из-за отказа женщины ехать с ним в таком состоянии на автомобиле в поселок Палана, нанес ей несколько ударов по лицу и телу. Увидев, что пострадавшей стало трудно дышать и говорить, обвиняемый вызвал медицинскую помощь. Полученные женщиной травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизнинаписали в надзорном ведомстве
Мужчина полностью признал вину.
Уголовное дело направлено в Тигильский районный суд для рассмотрения по существу.