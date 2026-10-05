Камчадал будет осужден за избиение сожительницы, отказавшейся ехать на рыбалку

Камчадал пойдет под суд за причинение тяжкого вреда здоровью сожительницы Камчадал будет осужден за избиение сожительницы, отказавшейся ехать на рыбалку

Москва5 окт Вести.Житель Тигильского района Камчатского края 30 лет предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в мессенджере МАХ.

В июне фигурант и его сожительница поехали в село Воямполка, чтобы навестить мать мужчины и порыбачить.

Во время совместного отдыха между парой произошел конфликт. Нетрезвый фигурант разозлился из-за отказа женщины ехать с ним в таком состоянии на автомобиле в поселок Палана, нанес ей несколько ударов по лицу и телу. Увидев, что пострадавшей стало трудно дышать и говорить, обвиняемый вызвал медицинскую помощь. Полученные женщиной травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни написали в надзорном ведомстве

Мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело направлено в Тигильский районный суд для рассмотрения по существу.