Камчадала осудят за выезд на встречку, от чего пострадала пассажир другого авто

Камчадал предстанет перед судом за нарушение ПДД, повлекшее ДТП с пострадавшим Камчадала осудят за выезд на встречку, от чего пострадала пассажир другого авто

Москва6 окт Вести.Житель Петропавловска-Камчатского 41 года пойдет под суд по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в декабре 2025 года на Восточном шоссе. Водитель на исправном автомобиле, предоставленном ему работодателем, ехал в сторону ТЭЦ-2.

Вследствие нарушения ПДД он совершил наезд на снежный наст вдоль обочины, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим транспортным средством. Пассажирка второй машины получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, и была госпитализирована написали в пресс-службе

Фигурант свою вину признал, оказал пострадавшей помощь на месте аварии, а позже помогал ей финансово.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.