Москва6 нояВести.Житель Холмского района Сахалинской области 52 лет предстанет перед судом по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в апреле 2026 года. Обвиняемый, находясь за рулем Toyota Ractis, двигался по трассе г. Южно-Сахалинск – г. Холмск.
… в сложных дорожных и метеорологических условиях [он] неверно выбрал скорость движения, в результате чего, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся по своей полосе автомобилем марки Toyota Corona. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Toyota Ractis, находившаяся на переднем сиденье, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествиянаписали в надзорном ведомстве
Водитель встречного автомобиля получил тяжкие повреждения.
Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Холмский городской суд Сахалинской области. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.