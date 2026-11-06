Сахалинец пойдет под суд за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека Жителя Сахалина осудят за нарушение ПДД, повлекшего гибель его пассажира

Москва6 ноя Вести.Житель Холмского района Сахалинской области 52 лет предстанет перед судом по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в апреле 2026 года. Обвиняемый, находясь за рулем Toyota Ractis, двигался по трассе г. Южно-Сахалинск – г. Холмск.

… в сложных дорожных и метеорологических условиях [он] неверно выбрал скорость движения, в результате чего, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся по своей полосе автомобилем марки Toyota Corona. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Toyota Ractis, находившаяся на переднем сиденье, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия написали в надзорном ведомстве

Водитель встречного автомобиля получил тяжкие повреждения.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Холмский городской суд Сахалинской области. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.