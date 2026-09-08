Житель Южно-Сахалинска будет осужден за нарушение ПДД, повлекшее смерть пешехода

Сахалинец пойдет под суд за нарушение ПДД, в результате которого погиб человек Житель Южно-Сахалинска будет осужден за нарушение ПДД, повлекшее смерть пешехода

Москва8 сен Вести.Житель Южно-Сахалинска 21 года предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в мессенджере МАХ.

Ночью 30 октября 2024 года молодой человек ехал за рулем Toyota Crown по улице Транзитной областного центра. Погода была ясной, дорога – сухой, видимость достаточной.

По данным следствия, располагая технической возможностью не допустить дорожно-транспортного происшествия путем соблюдения Правил дорожного движения РФ, обвиняемый действовал с преступной небрежностью, утратил контроль над автомобилем и не смог предотвратить наезд на пешехода-женщину написали в пресс-службе

Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных повреждений.