В Тюмени вынесен приговор водителю, виновному в гибели двух человек

В Тюмени суд вынес приговор водителю, по вине которого погибли два человека В Тюмени вынесен приговор водителю, виновному в гибели двух человек

Москва7 окт Вести.В Тюмени Центральный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летнего местного жителя. Павел Пинигин признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинении тяжкого вреда здоровью человека, говорится в в MAX объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

По материалам следствия, 5 сентября 2025 года около 21.33 Павел за рулем автомобиля "Лада Гранта" с тремя пассажирами превысил скорость и, проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Хюндай Соларис".

От удара автомобиль Павла отбросило вправо на мачту уличного освещения. Все пассажиры автомобиля Lada Granta в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате полученных множественных телесных повреждений двое мужчин скончались… говорится в мессенджере

Еще одна пассажирка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В ходе судебного заседания Пинигин полностью признал свою вину, извинился перед семьями погибших и пострадавшей. Мужчина пояснил, что пытался оказать пассажирам помощь. В настоящий момент он готов добровольно возместить причиненный вред. Также подсудимый сообщил, что его мать пыталась частично возместить вред в досудебном порядке.

Суд приговорил Павла Пинигина к 5 годам колонии-поселения. Также с осужденного взыскано более 3 млн рублей в пользу родственников погибших и в пользу пострадавшей пассажирки.