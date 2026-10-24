В Томской области виновный в гибели людей водитель судна осужден на 3,6 года

В Томской области водителя судна приговорили к 3 годам за гибель людей В Томской области виновный в гибели людей водитель судна осужден на 3,6 года

Москва24 окт Вести.В Томской области Александровский районный суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. 52-летний житель села Назино признан виновным, говорится в MAX региональной прокуратуры.

Суд установил, что в мае 2026 года фигурант, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, решил покатать на незарегистрированной моторной лодке свою супругу и семейную пару по реке Назинская. Пассажиров без спасательных жилетов он разместил в кормовой части судна. Из-за неправильной центровки и перегруза внутрь начала поступать вода.

Лодка быстро затонула, и все находившиеся на борту оказались в воде. Выбраться на берег удалось только подсудимому говорится в сообщении

Мужчина признал вину. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам колонии-поселении. В пользу дочери погибших супругов взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.