Москва24 октВести.В Томской области Александровский районный суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. 52-летний житель села Назино признан виновным, говорится в MAX региональной прокуратуры.
Суд установил, что в мае 2026 года фигурант, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, решил покатать на незарегистрированной моторной лодке свою супругу и семейную пару по реке Назинская. Пассажиров без спасательных жилетов он разместил в кормовой части судна. Из-за неправильной центровки и перегруза внутрь начала поступать вода.
Лодка быстро затонула, и все находившиеся на борту оказались в воде. Выбраться на берег удалось только подсудимомуговорится в сообщении
Мужчина признал вину. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам колонии-поселении. В пользу дочери погибших супругов взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.