В Вологодской области водителя моторной лодки будут судить за гибель пассажира

Жителя Вологодской области осудят за гибель пассажира моторной лодки В Вологодской области водителя моторной лодки будут судить за гибель пассажира

Москва5 ноя Вести.В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнегоместного жителя. Подробности в MAX сообщает Западное межрегиональное следственного управления на транспорте СК РФ.

Судоводитель обвиняется в гибели пассажира в результате опрокидывания моторной лодки в акватории реки Сухоны (ч. 2.1 ст. 263 УК РФ).

По данным следствия, 27 июля 2026 года в темное время суток находящийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант вез пассажира на борту моторной лодки с пристани Коромыслово до пристани в Великом Устюге. Движение осуществлялось без ходовых огней и с небезопасной скоростью, спасательный жилет на пассажире был не застегнут.

В результате нарушения правил безопасности судоводитель допустил столкновение лодки с катером, опрокидывание моторной лодки, выпадение пассажира за борт и его гибель говорится в сообщении

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.