СК: причастному к гибели девочки на Дону судоводителю предъявили обвинение

Водитель катера, под винтами которого погибла девочка, был пьян СК: причастному к гибели девочки на Дону судоводителю предъявили обвинение

Москва21 авг Вести.Жителю Ростова-на-Дону предъявили обвинение по уголовному дело о гибели ребенка, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла вечером в минувший вторник, 18 августа, на реке Дон неподалеку от хутора Рогожкино Азовского района Ростовской области.

Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, управлял маломерным моторным судном с подвесным двигателем, на борту которого находилась 8-летняя девочка говорится в заявлении ведомства в MAX

По версии следствия, 44-летний мужчина в условиях хорошей погоды не выбрал безопасную скорость и не обеспечил маленькую пассажирку спасательным жилетом, а также допустил ее падение за борт.

Восьмилетняя девочка попала под винт лодочного мотора, получила множественные травмы от лопастей и погибла на месте ЧП.

Действия фигуранта квалифицировали по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судоводитель задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.