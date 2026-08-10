Юноша погиб, еще 5 человек пострадали при столкновении двух лодок на Кубани

Человек погиб, еще 5 пострадали при столкновении двух лодок на Кубани Юноша погиб, еще 5 человек пострадали при столкновении двух лодок на Кубани

Москва10 авг Вести.Юноша погиб, еще 5 человек, среди которых 10 летняя девочка, пострадали при столкновении двух моторных лодок в Краснодарском крае. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Накануне вечером в устье 11-го канала, проходящего от Ахтарского лимана до шлюза № 8, вблизи хутора Садки произошло столкновение двух моторных лодок.

В результате столкновения 20-летний мужчина погиб на месте происшествия. Еще пять человек доставлены для оказания медицинской помощи. Среди них — девочка 10 лет, женщины в возрасте 40, 45 и 26 лет, а также 53-летний мужчина, являвшийся судоводителем одного из маломерных судов говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судоводитель второго маломерного судна устанавливается. Сама лодка затонула.