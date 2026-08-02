В Саратовской области возбудили дело после наезда катера на девочку

Судоводителя, наехавшего на девочку в Саратовской области, задержали В Саратовской области возбудили дело после наезда катера на девочку

Москва2 авг Вести.Следователи возбудили уголовное дело после наезда катера на шестилетнюю девочку в Волгоградском водохранилище в Саратовской области, судоводитель задержан. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, 1 августа нетрезвый водитель катера "Волжанка" в акватории Волгоградского водохранилища в Марксовском районе на большой скорости наехал на ребенка. Девочку с травмами госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Саратовской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью) сказано в сообщении

Судоводителя доставили к следователю. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.