В Дагестане задержали судоводителя и бизнесмена по делу о гибели туристки

В Дагестане задержали владельца и водителя катера по делу о гибели туристки В Дагестане задержали судоводителя и бизнесмена по делу о гибели туристки

Москва13 авг Вести.Следователи задержали судоводителя и индивидуального предпринимателя по делу о гибели туристки после столкновения катера со скалой на реке Сулак. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным следствия, днем 12 августа не имеющий прав 58-летний судоводитель на большой скорости, опасно маневрируя, столкнулся со скалой вблизи села Старое Зубутли Казбековского района. Это привело к опрокидыванию судна. Находившиеся на борту пассажиры оказались в воде, одна женщина погибла, другие туристы не пострадали.

Также установлено, что организатором опасного развлечения стал 47-летний индивидуальный предприниматель.

Фигуранты задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения сказано в сообщении

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.