Суд в Дагестане арестовал фигурантов дела о гибели туристки на реке Сулак

В Дагестане суд арестовал фигурантов дела о гибели женщины на реке Сулак Суд в Дагестане арестовал фигурантов дела о гибели туристки на реке Сулак

Москва15 авг Вести.Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу организатора экскурсии и судоводителя катера, перевернувшегося на реке Сулак, в результате чего погибла туристка. Об этом сообщили в пресс-службе верховного суда Дагестана.

Ранее в отношении организатора экскурсии было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, судоводителю – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Суд постановил избрать в отношении обоих фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток каждому, исчисляя срок содержания: первому — до 9 октября 2026 года, второму — до 10 октября 2026 года включительно сказано в сообщении

Инцидент произошел 12 августа на реке Сулак вблизи села Зубутли Казбековского района. Местный предприниматель организовал платную прогулку 10 туристов на судне "Касатка 710", заведомо зная, что у нанятого им судоводителя нет прав и навыков управления катером. В ходе экскурсии судоводитель превышал скорость и совершал опасные маневры, один из которых привел к столкновению со скалистым берегом и опрокидыванию судна. В результате происшествия одна туристка утонула, еще девять пассажиров получили травмы.