Суд продлил арест обвиняемым по делу о гибели на горе Мунку-Сардык Суд оставил под стражей организаторов смертельного восхождения на Мунку-Сардык

Москва19 июн Вести.Суд продлил срок нахождения под стражей для обвиняемых в смерти туристов и инструктора на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда города Улан-Удэ.

18 июня 2026 года Советским районным судом г. Улан-Удэ удовлетворены ходатайства следствия о продлении срока нахождения обвиняемых под стражей говорится в сообщении

По версии следствия, Ткаченко, Кулыгина и Дороженко в апреле организовали поход, который оказался опасным для жизни и здоровья людей. Восхождение туристической группы на пик Мунку‑Сардык проходило в плохую погоду, а участники не успели пройти нужную подготовку (акклиматизацию), из‑за чего случилась трагедия. В результате, погибли два туриста и инструктор.

Обвиняемые пробудут под стражей на период следствия - до 20 августа 2026 года.