Москва28 авгВести.Саратовской области выясняют обстоятельства гибели судоводителя моторной лодки, столкнувшейся с опорой у берега, организована проверка. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
По данным ведомства, вечером 28 августа у берега Волгоградского водохранилища вблизи села Совхоз ЦДК мужчина на моторной лодке столкнулся с опорой у берега, после чего маломерное судно опрокинулось.
В результате инцидента 56-летний судоводитель скончался на месте происшествиясказано в сообщении
По факту происшествия организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.