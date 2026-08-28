В Саратове начали проверку после гибели судоводителя моторной лодки

В Саратове мужчина погиб после столкновения лодки с берегом В Саратове начали проверку после гибели судоводителя моторной лодки

Москва28 авг Вести.Саратовской области выясняют обстоятельства гибели судоводителя моторной лодки, столкнувшейся с опорой у берега, организована проверка. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, вечером 28 августа у берега Волгоградского водохранилища вблизи села Совхоз ЦДК мужчина на моторной лодке столкнулся с опорой у берега, после чего маломерное судно опрокинулось.

В результате инцидента 56-летний судоводитель скончался на месте происшествия сказано в сообщении

По факту происшествия организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.