На Волге найдено тело пропавшего в шторме мужчины, лодка с которым перевернулась

В Ульяновске нашли тело мужчины, пропавшего при опрокидывании лодки в шторм На Волге найдено тело пропавшего в шторме мужчины, лодка с которым перевернулась

Москва13 авг Вести.В городе Ульяновске спустя несколько дней поисков было обнаружено тело пропавшего на реке Волге мужчины. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о пропаже водителя маломерного судна, который пропал без вести. Лодка попала в шторм и перевернулась. Один человек спасся, второго искали.

Тело пропавшего мужчины обнаружено сегодня. Его нашли в районе Императорского моста через реку Волгу говорится в публикации

Поиски судоводителя велись с 8 августа, когда происшествие и случилось. Он оказался в воде без спасательного жилета.

Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ.