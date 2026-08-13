Москва13 авгВести.В городе Ульяновске спустя несколько дней поисков было обнаружено тело пропавшего на реке Волге мужчины. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о пропаже водителя маломерного судна, который пропал без вести. Лодка попала в шторм и перевернулась. Один человек спасся, второго искали.
Тело пропавшего мужчины обнаружено сегодня. Его нашли в районе Императорского моста через реку Волгуговорится в публикации
Поиски судоводителя велись с 8 августа, когда происшествие и случилось. Он оказался в воде без спасательного жилета.
Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ.