Москва10 авгВести.Маломерное судно марки "Волжанка" перевернулось на реке Волге в Ульяновске, в результате происшествия женщина-пассажир смогла спастись, судоводителя ищут спасатели. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.
Предварительно, днем 8 августа житель Самары 1988 г. р., управляя маломерным судном, с женщиной 1987 г. р. на борту следовал по реке Волге в районе Президентского моста. Из-за резкого ухудшения погодных условий лодка перевернулась, а люди оказались в воде.
Женщине удалось добраться до берега, а мужчина, предварительно, утонул, поскольку был без спасательного жилета … Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Выясняются причины и обстоятельства происшествия, ведутся поиски пострадавшего.
По результатам проверки будет принято соответствующее решение.