Судно перевернулось на реке в Ульяновске, один человек спасся, еще одного ищут

Лодка перевернулась на реке в Ульяновске, один человек спасся, еще одного ищут Судно перевернулось на реке в Ульяновске, один человек спасся, еще одного ищут

Москва10 авг Вести.Маломерное судно марки "Волжанка" перевернулось на реке Волге в Ульяновске, в результате происшествия женщина-пассажир смогла спастись, судоводителя ищут спасатели. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Предварительно, днем 8 августа житель Самары 1988 г. р., управляя маломерным судном, с женщиной 1987 г. р. на борту следовал по реке Волге в районе Президентского моста. Из-за резкого ухудшения погодных условий лодка перевернулась, а люди оказались в воде.

Женщине удалось добраться до берега, а мужчина, предварительно, утонул, поскольку был без спасательного жилета … Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Выясняются причины и обстоятельства происшествия, ведутся поиски пострадавшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.