Москва26 июлВести.В акватории Волги в Астраханской области опрокинулось судно "Омега", которое вело поиски человека. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, один из находившихся на борту пассажиров пропал, ведутся мероприятия по его поиску и спасению.
Сегодня, 26 июля 2026 года, в акватории реки Волга в Наримановском районе Астраханской области произошло опрокидывание маломерного судна "Омега". Осуществляются мероприятия по поиску и спасанию одного из пассажировговорится в публикации
На место ЧП выехал астраханский транспортный прокурор.
Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее итогам будут приняты меры реагирования.
Выясняются все обстоятельства случившегося.