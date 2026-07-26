В Астраханской области на Волге опрокинулось судно "Омега", пропал один человек

На Волге в Астраханской области опрокинулось судно, искавшее человека В Астраханской области на Волге опрокинулось судно "Омега", пропал один человек

Москва26 июл Вести.В акватории Волги в Астраханской области опрокинулось судно "Омега", которое вело поиски человека. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, один из находившихся на борту пассажиров пропал, ведутся мероприятия по его поиску и спасению.

Сегодня, 26 июля 2026 года, в акватории реки Волга в Наримановском районе Астраханской области произошло опрокидывание маломерного судна "Омега". Осуществляются мероприятия по поиску и спасанию одного из пассажиров говорится в публикации

На место ЧП выехал астраханский транспортный прокурор.

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее итогам будут приняты меры реагирования.

Выясняются все обстоятельства случившегося.